Estrena a Barcelona de l'espectacle "Messi10 by Cirque du soleil"

11.10.2019 | 12:13

L'esperada estrena mundial del nou espectacle del Cirque du Soleil va comptar ahir amb desenes de celebritats nacionals i internacionals dels àmbits de l'espectacle, la cultura, l'esport, el cinema, la televisió, la política i la vida social Cirque du Soleil i PopArt Music presenten "Messi10", un espectacle inspirat en Leo Messi, símbol mundial de l'esport. El show, escrit i dirigit pel coreògraf Mukhtar O.S. Mukhtar, es presentarà al Parc del Fòrum de Barcelona durant els pròxims mesos i després farà una gira mundial. Aquest esdeveniment ha comptat amb la presència de Leo Messi, la seva dona, Antonella Roccuzzo, i diversos membres de la seva família i amics, que, al costat d'altres celebritats nacionals i nternacionals del món de l'espectacle, la cultura, l'esport, el cinema, la televisió i la política, van gaudir d'aquesta estrena mundial. "Messi10 by Cirque du Soleil" combina números circenses clàssics, com ara els saltadors de trampolí, els trapezistes, la corda fluixa i els acròbates, amb noves disciplines acrobàtiques que el públic habitual de Cirque du Soleil no havia vist mai abans; així com animació audiovisual, vídeos de moments mítics de Leo Messi al terreny de joc i imatges exclusives filmades especialment per a l'espectacle. En un gran desplegament, un elenc de 47 artistes de 19 nacionalitats (Alemanya, Argentina, Bèlgica, Brasil, Canadà, Xile, Xina, Espanya, Estats Units, Etiòpia, França, Kazakhstan, Regne Unit, Rússia, Suïssa, Taiwan i Ucraïna) condueix el públic a través d'una performance espectacular de 90 minuts que uneix l'ambient elèctric dels estadis amb la intimitat del teatre.