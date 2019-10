"És un privilegi interpretar una obra de Sagarra en vers"

May Zircus/TNC

Rosa Boladeras interpreta a l'Antònia, el personatge principal de l'obra. May Zircus/TNC

Rosa Boladeras, actriu i protagonista de "La Rambla de les Floristes" que estrena avui el TNC

Mercè Boladeras

10.10.2019 | 04:00

L'actriu Rosa Boladeras, que des de fa poc és la regidora de Cultura de Terrassa, puja avui a l'escenari de la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) per protagonitzar "La Rambla de les floristes", de Josep Maria de Sagarra, sota la direcció de Jordi Prats. L'actriu diu de la mítica obra que és meravellosa tant pel que explica i sobretot com ho fa. Reivindica a Sagarra per la seva gran vàlua literària en dibuixar dones de fa ...