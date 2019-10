Verdú aterra a Sitges amb "El asesino de los caprichos"

Festival de Sitges

Jordi Guillem

09.10.2019 | 04:00

No acostuma a destacar el Festival de Sitges per portar grans presències, tot i que de mica en mica està revertint aquesta tendència. En aquesta edició, una de les figures homenatjades amb el Premi Màquina del Temps, que va recollir guapíssima i ovacionada a la gala de nit de l'Auditori. Encara que el fantàstic no hagi estat un gènere que hagi trepitjat massa aquesta extraordinària actriu madrilenya de 49 anys, sí que se ...