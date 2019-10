Un treball gravat per Santi Ortiz a la Sagrada Família, premiat a Buenos Aires

Curtmetratges

09.10.2019 | 12:34

El documental "La Sagrada Família. La Bíblia en Pedra", dirigit per Jordi Roigé, amb imatges gravades pel càmera terrassenc Santi Ortiz i produït per Animaset ha estat guardonat com a millor migmetratge del Festival Arte Non Stop, en aquesta edició 2019. D'altra banda, aquesta producció catalana acumula més reconeixements perquè ha estat seleccionada a Itàlia al Festival Religion Today, que se celebra aquesta setmana a Itàlia.

Santi Ortiz, des de la seva productora Speed Video, ha treballat en aquest curtmetratge sota les ordres del director de fotografia Benet Roman (també premiat) i s'ha encarregat d'enregistrar les imatges com a càmera trípode a mà i operador de la tecnologia de cap calent-grua per als plans en moviment.