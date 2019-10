"Merlí: Sapere Aude" s'estrenarà a Movistar+ el 5 de desembre

Televisió

09.10.2019 | 12:35

La sèrie "Merlí: Sapere Aude", derivada de la popular "Merlí" de TV3, s'estrenarà el pròxim 5 de desembre a Movistar+, protagonitzada per Carlos Cuevas i María Pujalte, segons ha informat la plataforma de televisió de pagament. Carlos Cuevas torna a interpretar a Pol Rubio, l'alumne de Merlí que, després de la mort del mestre, inicia els seus estudis en la facultat de filosofia.

La nova sèrie introdueix nous personatges, com la professora d'ètica María Bolaño, interpretada per la gallega María Pujalte, que farà de mentora del protagonista.