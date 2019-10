Blas Cantó cantarà al festival d'Eurovisió

Blas Cantó, de Múrcia, el cantant escollit per la direcció de RTVE.

RTVE ja té el seu representat

08.10.2019 | 11:56

Es diu Blas Cantó (Ricote, Murcia, 1991) i és un fenomen musical tant en grup, amb la seva banda Auryn, com en solitari. És la gran esperança de RTVE a la propera edició del festival d'Eurovisió que tindrà lloc el 16 de maig a Roterdam. La cadena indica en una nota de premsa que el nou representant eurovisiu, que pren el relleu del terrassenc Miki Núñez, és tot un fenomen musical tant en grup, amb la seva banda Auryn, com en solitari. Ara toca escollir la cançó que interpretarà per trencar amb la mala sort d'Espanya al festival europeu.