08.10.2019 | 04:00

La pluja va obligar, el passat dia 21, a anul·lar la Diada del Xumet, en què la colla del Drac de Terrassa tenia previst presentar, per sorpresa, la rèplica en goma de la bèstia. Ho va fer divendres, a la Plaça Vella. La figura, de 22 centímetres d'alçada per 30 de llargària, ha estat produïda per l'empresa Festiuari, amb una tirada limitada a dues-centes unitats. Es pot comprar, per 30 euros, a la Masia Freixa o a la mateixa colla.