El Cinema Catalunya rememora "Les 17 hores de cinema" amb una nova mataró de 12 hores

08.10.2019 | 12:09

"Les 12 hores fantàstiques" és el nom escollit pels organitzadors d'aquesta iniciativa, que vol recordar les mítiques "17 hores de Cinema" que van tenir lloc entre els anys 70 i 80 a Terrassa. Aquesta vegada la jornada tindrà lloc el 26 d'octubre, a partir de les 12 del migdia, i inclourà la projecció de diferents pel·lícules de terror i fantàstiques que correspondrien a la categoria de clàssics: "Gremlins", "REC", "Nightmare on Elm Street", "It" i "Mad Max: Fury Road." Com a al·licient, es projectarà a més una pel·lícula triada pels espectadors a partir dels tres títols que es proposen: "La matanza de Texas" (Tobe Hooper, 1974), "Terminator" (James Cameron, 1984) o "Abierto hasta el amanecer" (Robert Rodríguez, 1996). El sistema de votació popular es mantindrà obert fins al 13 d'octubre. Tots els interessats ja poden votar per internet a través del web: www.cinemacatalunya.cat/votacio. Les entrades per "Les 12 hores fantàstiques" ja estan a la venda al web cinemacatalunya.cat, així com a la taquilla del mateix Cinema Catalunya, ubicat al número 9 del carrer de Sant Pere. L'abonament per a les sis pel·lícules té un preu de 20 euros, mentre que les entrades per sessions individuals costaran 5 € cadascuna.