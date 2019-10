Miki signarà discos dimecres a Parc Vallès

07.10.2019 | 12:59

El cantant terrassenc Miki segueix de promoció del seu disc "Amuza", i aquest dimecres 9 d'octubre ha estat convidat per fer una signatura de discos a MediaMarkt de Parc Vallès. L'artista protagonitzarà aquesta trobada amb els seus fans entre les sis i les vuit de la tarda. D'altra banda, Miki va recalar dissabte al plató de "FAQS" de TV3. La fotografia que es va fer amb la presentadora del programa, Cristina Puig, circula aquests dies per les xarxes socials, com Instagram i Twitter. L'edició de dissabte, que va comptar amb una entrevista amb Gabriel Rufian per parlar de la sentència del Suprem i de l'aplicació del 155, va ser líder d'audiència la nit de dissabte amb 17,6% i 302.000 espectadors.