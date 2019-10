El Mago Pop s'estrena com "El suplent" a TV3

Televisió

07.10.2019 | 12:58

8.30 en un centre d'ensenyament de secundària. Un grup d'alumnes de segon de batxillerat es dirigeixen a l'aula com cada matí. Allà un equip de TV3 els espera per enregistrar una classe amb el seu professor, tal com s'ha pactat dies enrere... però aquest "pacte" només conté una part de la veritat. La classe que viuran els agafarà totalment per sorpresa. Quatre personatges destacats d'àmbits molt diversos es converteixen, per un dia, en professors.

Antonio Díaz, el Mago Pop, serà el protagonista del primer programa i visitarà per sorpresa els alumnes de segon de batxillerat de l'Institut Federica Montseny de Badia del Vallès, on ell mateix va estudiar.

Clara Segura, a Reus; Carme Ruscalleda, a Barcelona i Gerard Quintana, a Girona són els altres tres "suplents" d'aquest "docutaiment" del Departament de Nous Formats de TV3.