La terrorífica "En la hierba alta" obre un Festival de Sitges apassionant

Festival internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya

Jordi Guillem / enviat especial

05.10.2019 | 13:45

L'any 1998, el canadenc Vincenzo Natali va sorprendre guanyant el festival de Sitges amb "Cube", el laberíntic film distòpic que ha esdevingut ja tot un clàssic modern. Ara, vint-i-un anys després, un Natali més madur ha aterrat a Sitges per inaugurar el certamen de la ma del seu actor protagonista, Patrick Wilson. Ha tornat amb "En la hierba alta", que va tenir una càlida acollida entre la legió de fidels seguidors del festival. Som davant d'un enorme film de gènere que lluny de defugir els convencionalismes, els posa al servei de la història de dos germans que es perden dins d'un camp d'herba alta, molt alta.

El punt de partida del film és un relat escrit a quatre mans entre el mestre Stephen King i un dels seus fills, Joe Hill. Un cotxe s'atura a la carretera enmig del no res i la veu d'un nen demana auxili. La jove embarassada i el seu germà s'endinsen en l'herba alta. Tant ells com nosaltres sabem que no és una bona idea, però, qui faria oïdes sordes als laments d'ajuda d'un nen.

Amb una fotografia tan cuidada com colorista, Natali ens convida en aquest viatge per un laberint on tothom patirà i alguns hi deixaran la pell. I és que com es va encarregar de recordar a la roda de premsa, a Natali li agrada "fer patir els meus actors". El canadenc es llueix en un film d'escenari gairebé únic que explora pors i mites ancestrals. Ens parla del poder, de la temporalitat, de la por i de la família. Tot ben embolicat amb l'estètica dels traumes del mestre de Maine i el seu bon mal gust. No és "En la hierba alta" un film excel.lent. Tampoc rodó. Però tan se val, perquè compleix amb escreix amb el que volen els fans del terror que han desembarcat a la calmada i assolellada vila del Garraf.

Un total de 171 films que exploren totes les vessants possibles del fantàstic es veuran en aquesta cinquanta-dosena edició d'un Festival que ha rebut ja la primera de les seves estrelles. Es tracta de l'actor danès Nikolaj Coster-Waldau. Potser el seu nom no us digui gran cosa, però sí el personatge de Jamie Lannister, el "mata-reis" de "Joc de trons". Ha vingut a presentar la notable "Suicide tourist" però no ha parat de signar autògrafs i espases de la mítica sèrie d'HBO. Aquest dissabte, el terror surt de les sales del festival i es passeja pels carrers de Sitges en la tradicional "Zombie Walk". La cita, a les vuit del vespre.