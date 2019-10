Terrassa tanca la 12a edició del TNT

La Butaca

josé antonio aguado

05.10.2019 | 04:00

El Festival TNT és una aposta per la creació contemporània que Terrassa abandera. Aquest any s'han pogut veure 30 propostes. Des del seu inici el 2007 la fàbrica TNT ha presentat una línia estètica i un concepte de festival de noves tendències, un cap de setmana a l' any, quatre o cinc dies intensos amb estrenes absolutes i un espectacle estrella que obre el festival a manera d'inauguració. El seu director artístic des que va néixer el festival fins aquesta última edició Pep Pla sempre ha ...