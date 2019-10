"Naixem amb una essència, i he fotografiat la seva vulnerabilitat"

Lydia Cazorla, fotògrafa. Exposa a la Casa Soler i Palet

Santi Palos

05.10.2019 | 04:00

Quan va començar la teva vida? On? Amb qui? És la vida que realment volies començar? Fins a quin punt està condicionada pels llocs on s'ha desenvolupat? Són algunes de les preguntes que es poden plantejar els visitants de la Casa Soler i Palet, davant de les fotografies de dones nues que es poden veure aquests dies a la seva sala d'art. Reflexiones que la fotògrafa terrassenca Lydia Cazorla ha volgut generar amb la seva primera exposició, "Welcome to life".Per què una col·lecció d'imatges amb ...