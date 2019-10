El mag Esteban Alef actua avui al bar Reina Victòria

05.10.2019 | 04:00

El mag i mentalista Esteban Alef fa avui, a les onze de la nit, una actuació al bar Reina Victòria (c/ de la Rasa, 48). L' entrada és gratuïta. Alef, que fa més de vint anys que actua, es defineix com un mag minimalista. Li agrada actuar en espais petits, i crear un clima d'intimitat. El seu objectiu és donar-li a l'espectador la sensació que "sap absolutament tot el que passa per la seva ment. I al final, aconseguir que s'emporti alguna cosa ...