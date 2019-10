So-m Maurina celebra avui el seu quart aniversari

05.10.2019 | 04:00

El grup de batucada So-m Maurina fa quatre anys, i ho celebra avui amb una tarda de festa i activitats. L' epicentre serà la plaça de la Maurina, on es concentraran, a partir de les quatre, les colles participants, les convidades Wasabi (Terrassa) i No M'atabalis (Sant Feliu de Codines) i l'amfitriona. A les 5.30 es posarà en marxa una cercavila per la Maurina, amb sortida del carrer de Felipe II. Després, a la plaça, hi haurà els lluïments, un ...