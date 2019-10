250 persones mengen paella per a equipar una escola a Gàmbia

Santi Palos

05.10.2019 | 18:11

La tercera edició de la Jambakoa, una diada solidària organitzada per la ONG terrassenca Jambakasala s'ha desenvolupat avui, amb una nombrosa participació, i públic de totes les edats, en bona part familiar, a la masia Els Bellots. Noel Duque ha cuinat una paella de la qual s'han venut unes 250 racions, a deu euros el tiquet. Diners que, conjuntament amb els de la recaptació de la barra, i de la rifa a dos euros el número, es destinaran íntegrament a l'adquisició de mobiliari , uniformes i els últims acabats del projecte d'escola per a nens de 3 a 6 anys que Jambakasala està construint a la localitat de Janjanbureh (Gàmbia). La diada ha inclòs diverses actuacions musicals i, per primera vegada, un espai per a infants.