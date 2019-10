04.10.2019 | 11:33

La Nova Jazz Cava acull aquesta nit (21 hores) el concert dels 50 anys d'Òmnium Terrassa. L'actuació anirà a càrrec del grup terrassenc de versions Dalton Bang, del qual ja no forma part el cantant Miki Núñez, com informem per error en la nostra edició en paper d'avui. La banda promet un concert ple de gresca, "patxanga" i versions d'èxits dels anys 70 i dècades posteriors. El concert serà amb taquilla inversa.