03.10.2019 | 04:00

La celebració del 25è aniversari del programa que Julio Delgado dirigeix a l'emisora Ràdio Star 80 va propiciar, dissabte a la nit, l'organització de la "Gran Festa Italo Disco" a la sala Fred Astaire. El públic va ser nombrós, molt animat i amb moltes ganes de ballar, i les actuacions, a càrrec de Carlo Finazzi- Mister Brand Image ("Are you loving", "Loving In A Summer Night"), Alan Cook i Norman, entre d'altres.