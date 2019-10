Caye Casas jutjarà els curts fantàstics del Festival de Sitges

Santi Palos

03.10.2019 | 04:00

"Després d'haver passat, al Festival de Cinema de Sitges, per totes les fases (espectador, periodista, presentador de curtmetratges, cinesta premiat [amb "Matar a Dios" i "RIP", el 2017]), aquest any va i em truquen per fer aquella que em faltava, la de jurat. No podia negar-m'hi", ens diu mig de broma Caye Casas. Ho serà Premi Brigadoon Paul Naschy al millor curtmetratge de gènere fantàstic. Casas explica que "Brigadoon" ...