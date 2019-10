El poeta Pep Cortès presenta demà nou llibre

02.10.2019 | 04:00

"Dins el roure dorm el tro" és el títol del nou llibre de Pep Cortès. Aquest poeta terrassenc el presenta demà dijous, a les set de la tarda, a Amics de les Arts. Serà un acte en què Pep Cortès, a més a més de parlar del llibre, en recitarà alguns poemes, i l'Adrià Crespo interpretarà al piano peces com "Clar de lluna" de Beethoven i "River Flows in you" de Yiruma. "Dins el roure dorm el tro" ha estat publicat per l'editorial Tushita, del terrassenc Enric Soler i Raspall, que presentarà l'acte.