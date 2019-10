Jordi Savall, Montserrat Martí Caballè i Maria Bayo, a l'Auditori Municipal

01.10.2019 | 14:56

La ciutat tindrà l'oportunitat de gaudir de grans figures de la música aquesta tardor. Montserrat Martí Caballè, Jordi Savall i María Bayo pujaran a l'escenari de l'Auditori Municipal per oferir els seus concerts. La programació d'octubre inclou a l'Orquestra de Cambra 48 amb nous projectes i nous compositors interessants, així com l'estrena de l'òpera "El barber de Sevilla". El nou cicle estrena a més la Clàssica Kids amb tres concerts que seran pilot per veure la seva acceptació. La temporada es completa amb més música a càrrec de formacions, corals i bandes i orquestres lligades a la ciutat. les noves propostes han estat presentades per la regidora de Cultura, Rosa Boladeras; el director de la OCT48, Quim Térmens, el director de Més Música i Terrassa Ciutat Coral, Carles Llongueras, entre d'altres.