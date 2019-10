El Festival TNT de 2020 serà més internacional

01.10.2019 | 13:52

El Festival TNT (Terrassa Noves Tendències) serà a partir de l'any 2020 més internacional. La marca TNT despareix i passarà a dir-se TINT perquè s'afegeix la "i" d'internacional. La regidora de Cultura, Rosa Boladeras, ha explicat avui que es mantindrà l'objectiu de presentar creacions contemporànies però que hi hauran més companyies de fora de l'Estat. Boladeras també ha afegit que es vol que hi hagi un intercanvi entre companyies d'aquí i de l'estranger. El Festival TNT, doncs, va tancar aquest diumenge una etapa de 12 anys i es renovarà amb el Festival TINT. El nou cicle d'espectacles tindrà també un nou director o directora artística. Pep Pla ho ha deixat i s'ha convocat una plaça per ocupar el seu lloc.