Terrassa se suma a les Jornades Europees de Patrimoni

Del 11 al 13 d'octubre, Terrassa viurà unes noves Jornades Europees del Patrimoni amb portes obertes al museus i un munt d'activitats. El Museu de Terrassa ha organitzat a la Seu d'Ègara visites lliures a l'exposició "1939. L'abans i el després. La salvaguarda del patrimoni terrassenc", així com un taller familiar en el que s'explicaran les fases de construcció i la importància dels diferents elements constructius al voltant d'una església romànica. Tambés és podrà visitar la Casa Alegre i el Castell Cartoixa de Vallparadís, on hi ha la mostra "Dona i artista.La col·lecció del Museu de Terrassa". Per la seva banda, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica (mnACTEC) a més de les portes obertes, hi haurà el recital "Poetes. Elles tenen la paraula", amb Joan Massotkleiner i Toti Soler.