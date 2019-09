La plaça del Vapor Gran es transforma en un viatge pels sentits i les emocions

Mercè Boladeras

29.09.2019 | 08:56

Les moltes persones que es van apropar aquest dissabte a la plaça del Vapor Gran, van comprovar que estava totalment alterada. El gran espai i els seus carrers de vianants es van convertir en un viatge pels sentits i les emocions difícil d'explicar per la seva dimensió i espectacularitat. Els encarregats d'aquesta ambientació tan atractiva va ser la companyia Carabosse, de França, que va presentar el seu espectacle "Pels temps que es transformen" i que va clausurar la programació als carrers amb molt bona nota el Festival TNT (Terrassa Noves Tendències) que s'ha celebrat a la ciutat des de dijous.

Fins a la plaça del Vapor Gran van arribar amb la desfilada d'uns timbalers molts singulars, els Bàcum i Brincadeira, els vestits dels quals s'il·luminaven de colors en funció del ritme que prenia la música que tocaven. Van aparèixer a la Plaça Vella, quan el duo Hidrogenesse posa fi al seu concert peculiar de pop electrònic. Abans, el TNT ens havia portat cap a la Torre del Palau on dos artistes, els D&A, alternaven música i acrobàcia amb sentit de l'humor; al Raval, on John Fisherman posava a prova l'ambició de guanyar diners i al carrer Major, on El Loren ens mostrava que a partir de material reciclat es pot fer un conjunt instrumental que sona d'allò més bé. Tot això passava mentre a la plaça del Vapor Ventalló, la mainada gaudia de jocs i espectacles suggerents i divertits.