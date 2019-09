El TNT surt a places i carrers

Mercè Boladeras

28.09.2019 | 04:00

El Festival TNT de noves tendències artístiques arriba avui dissabte al seu zenit. Això vol dir que en el dia d'avui, el tercer i també l'últim, hi haurà més de 25 espectacles, la gran majoria a places i carrers i, per tant gratuïts, i per a tots els públics, gustos i edats. Ens espera, doncs, una marató escènica per descobrir noves companyies i artistes que aposten per la creació més contemporània. ...