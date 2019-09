La colla Jove Diables de Sant Llorenç fa el "Gresca Foc" aquest cap de setmana

28.09.2019 | 04:00

Amb el títol de "Gresca Foc", la colla Jove Diables de Sant Llorenç celebra aquest cap de setmana el seu 12 è aniversari, que ja va començar ahir. Avui, a la plaça de la Pola, de les onze del matí fins a les dues de la tarda s'hi faran tallers i activitats pels nens, a càrrec de l'esplai la Farfalla. A més a més, a les dotze del migdia la formadora Silvia Duran impartirà una "masterclass" de zumba. Les activitats de la tarda començaran a les cinc, amb una "macrotabalada" de tres hores, amb diversos grups i l'itinerari següent: carretera de Castellar, carrers Castellsapera, la Mola i Cavall Bernat, i final a la plaça de la Pola, on hi haurà el lluïment final. El gran espectacle del "Gresca Foc" serà "7 pecados capitales", pevist a les deu de la nit. i seguit d'un correfoc amb Consellers de l'Avern i Diables Guaita'ls de Calafell com a colles convidades. Després, des de la mitjanit fins a la 1.30 de la matinada, hi haurà un conciert amb El Biri i Dr. Basilio. Demà, les activitats començaran a les deu del matí, amb una cercavila de grups de cultura popular de Terrassa. A les onze es farà una xocolatada, i després una exhibició de balls de les escoles Dance Street, Àgora i Dones d'Ègara. A les dues de la tarda es menjarà la paella popular i una "traca final", a les quatre de la tarda, tancarà el "Gresca Foc".