La celebració del "Día de Extremadura" serà demà tot un dia de festa a Els Bellots

28.09.2019 | 04:00

Com ja va fer a les edicions del 2013 (a la masia Els Bellots) i el 2016 (al Parc de Vallparadís), la Federación de Asociaciones Extremeñas en Catalunya ha triat aquest any Terrassa per celebrar la jornada festiva de trobada i cloenda del "Día de Extremadura en Catalunya". L'organitza demà, una altra vegada a la masia Els Bellots. El programa començarà a les deu del matí, amb una missa. A les 11.30 hi haurà les actuacions dels grups de ball dels centres i associacions de cultura extremenya de Sant Just Desvern, l'Anoia, Badalona, Tarragona i l'Hospitalet, entre d'altres. Els parlaments, amb intervencions de l'alcalde Jordi Ballart i la regidora de Cultura, Rosa Boladeras, seran a la 1.30 de la tarda, abans del dinar de germanor (que cadascú es porta de casa). A les quatre de la tarda hi haurà el recital de Llares Folk, formació desplaçada expressament des d'Extremadura per actuar demà a Terrassa. L'última part del dia la protagonitzaran els grups de ball de les entitats extremenyes de Rubí, Sant Coloma de Gramenet, Cornella de Llobregat i Terrassa. Per la seva condició d'amfitriona, el grup del Centro Cultural Unión Extremeña de Terrassa tancarà les actuacions. El "Día de Extremadura en Catalunya" 2019, acabarà al voltant de les 7.30 de la tarda. L' assistència és gratuïta.