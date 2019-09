Castellers de Terrassa convoquen un concurs pel logotip del seu 40 aniversari

Santi Palos

28.09.2019 | 04:00

L' any vinent, els Castellers de Terrassa en faran 40. La colla ja ha començat a preparar la programació d'aquest aniversari, que tindrà un logotip específic - la imatge representativa de tots els actes i les informacions-, i sortit d'un concurs. "Hem decidit fer un concurs obert per a trobar el logo, ja que és una manera d'estrènyer, si és possible més encara, el vincle que té la colla amb la ciutat", afirma la ...