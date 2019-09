L'Ateneu Terrassenc fa avui l'acte inaugural de la seva seu del carrer de Sant Quirze

27.09.2019 | 04:00

Una conferència de l'escriptor Vicenç Villatoro va ser, el passat 5 de març, el primer acte de l'Ateneu Terrassenc a la seva nova seu al carrer de Sant Quirze, número 2. D'ençá aleshores, l'Ateneu hi ha desenvolupat allà tota la seva activitat habitual, però encara no havia fet l'acte oficial d'inauguració. L' organitza avui, a les sis de la tarda. La cerimònia inclourà les intervencions del president de l'Ateneu, Josep Coromines, l'alcalde Jordi Ballart i el regidor Noel Duque. Després hi haurà una actuació de membres de Terrassa Òpera (tot i que no amb un repertori estrictament operístic) i una visita guiada pels diversos espais de la nova seu de l'Ateneu. L' acte està obert a tots els ciutadans, i l'Ateneu vol que sigui una oportunitat per tal que els terrassencs coneguin l'entitat i les seves activitats, i la seva nova seu.