Teresa Blasco pinta retrats de persones que recorda amb nostàlgia

Santi Palos

26.09.2019 | 04:00

"Sodade" és una paraula que a Cap Verd es fa servir per a designar un sentiment d'enyorança molt fort, "més intens que la nostalgia, que porta la sensació de no poder tornar". També es diu així una cançó de Césaria Évora, la gran cantant d'aquesta república insular africana, que tracta de quan el seu país era una colònia portuguesa, i a Portugal hi havia la dictadura de Salazar, que va impel·lir a molts capverdians a l'exili i a la "sodade".Teresa Blasco (Sant Cugat, 1977, vinculada a Terrassa ...