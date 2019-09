Jan Cornet, nou subinspector de policia a la sèrie "Estoy vivo" de La 1

Televisió

26.09.2019 | 11:30

La sèrie de misteri "Estoy vivo", protagonitzada per Javier Gutiérrez i Alejo Sauras, estrena aquesta nit la seva tercera temporada i entre les novertats figura la incorporació de l'actor terrassenc Jan Cornet (Premi Goya al Millor Actor Revelació i Premi Unión de Actores al Millor Actor Revelació per "La piel que habito"), a més d'Aitana Sánchez-Gijón, Irene Rojo, Laia Manzanares i Lelé Guillén,

En aquesta ocasió, l'intèrpret vallesà donarà vida a Adrián, un sotsinspector recentment nomenat que va arribar a la comissaria fa pocs mesos. Educat, contingut, cerebral, Adrián és un jove diligent sense família ni relació estable, que viu per i per al seu treball.