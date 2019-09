Una exposició per conèixer els bolets de Sant Llorenç del Munt

Santi Palos

26.09.2019 | 04:00

"Aquest no serà, pensem, un any de bolets. Hauria de ploure més", em diuen Joaquim Pérez i Antoni Comellas. Són boletaires de tota la vida, i des de petits que en cullen a Sant Llorenç del Munt. ¿Té abundància micològica, la nostra muntanya? "Cada ambient dona uns bolets característics, i les espècies de Sant Llorenç són les dels pins i les alzines. Abans se'n feien més. Hi pot ...