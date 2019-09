25.09.2019 | 04:00

"L' alfabet secret dels templers" és el títol de la ruta cultural per Barcelona que l'Ateneu Terrassenc ha programat per aquest dissabte. Ferran Peña guiarà un itinerari d'unes dues hores per les empremtes i les llegendes (les verges negres, el llenguatge secret) de l'orde del Temple a la capital catalana. El punt de trobada dels participants és la plaça Nova (la de la catedral de Barcelona), cantonada amb el carrer dels Arcs, a les once del mat. Activitat gratuïta.