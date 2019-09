"Busco els cels dels capvespres i els matins amb boirines"

Ignasi Verdós, pintor, exposa al Centre Cultural Terrassa

Santi Palos

25.09.2019 | 04:00

Aprop de fer 86 anys, a hores d'ara un dels pintors de la ciutat més grans encara en actiu, i amb una trajectòria més llarga, que travessa etapes diverses, Ignasi Verdós (Terrassa, 1934) manté intacte la seva passió per l'art, pels pinzells, per aquest acte de creació humana que pot convertir una tela o un paper en blanc en una finestra a la bellesa, a la interpretació d'allò que l'artista veu en el seu exterior, i que s'entrellaça en el que sent a l'interior, a una contemplació del món. L'any ...