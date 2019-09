24.09.2019 | 04:00

La programació "CineArt" de l'Ateneu Terrassenc (c/Sant Quirze, 2) ofereix avui,a les 6.30 de la tarda, la pel·licula "Fargo" (1996), de Joel i Ethan Coen, sobre un venedor endeutat que contracta dos delinqüents per tal que segrestin la seva esposa milionària. Després de la projecció hi haurà un debat moderat per Sergi Garcia. L'entrada és gratuïta.