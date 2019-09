Minyons ensopeguen amb el "mal bitxo" del tres de nou amb el pilar a la Mercè

Santi Palos

24.09.2019 | 04:00

El pitjor any de la colla castellera Minyons de Terrassa a la Mercè potser ha estat aquest. El seu portaveu, Noel Pérez, qualifica sense manies de "desgraciada" l'actuació dels malva de diumenge a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.Va començar, no obstant això, molt bé, amb un dos de nou emmanillat -castell de gamma extra-, executat de manera impecable, i molt ben descarregat tot. Els ànims, doncs, hi eren per tal d'escometre ...