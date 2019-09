Hernández parla de Jacint Cadevall a Vilafranca

24.09.2019 | 04:00

La biografia de Joan Cadevall i Diars (1846-1921), l'autor de "Flora del Vallès" i "Flora de Catalunya" escrita per Àngel Manuel Hernández Cardona segueix despertant interès. Demà, Hernández farà la presentació de "Joan Cadevall, professor, botànic i geògraf" a Vilafranca del Penedès. L' acte serà a les set de la tarda, a la biblioteca Torres i Bages. Cadevall tingué una especial relació amb el Penedès, ja que la seva muller era natural de Gelida i ell hi anava sovint. Les pròximes presentacions del llibre, publicat per la Fundació Torre del Palau, estan programades a Rubí (17 d'octubre, a la biblioteca Mestre Martí Tauler), Manresa (24), Esparraguera (29), Sant Sadurní d'Anoia (5 de novembre), Vic (8) i Sabadell (20).