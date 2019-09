24.09.2019 | 04:00

L'entitat Excursionistes.cat ha organitzat per demà una caminada per la Costa Daurada. Seran dotze quilòmetres entre Ametlla de Mar i l'Almadrava, pel GR-92,tot i que alguns trams també passaran per platges, petites cales i penya-segats, i zones urbanitzades. Inscripcions en el telèfon 696 962 440 (de 19 a 21 hores).