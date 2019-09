Tast de vins solidari i festa hippie dels Castellers

21.09.2019 | 04:00

La colla Castellers de Terrassa organitza avui, al seu local (c/ Pasteur, 46-48), un tast de vins solidari a benefici d'Unidos X Ellos, entitat egarenca que recapta fons per a la investigació de diferents malalties minoritàries. És una iniciativa de la "Pinya de la Bota" una comissió formada per membres dels Castellers de Terrassa organitza activitats dedicades a ampliar el gruix social de la colla.El tast començarà a les vuit del vespre, amb ...