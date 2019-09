La primera sèrie terrassenca de Netflix s'estrenarà l'1 de novembre a tot el món 

Dolors Font

21.09.2019 | 04:00

La plataforma Netflix acaba de confirmar que la seva nova sèrie "Hache", rodada gairebé tota a Terrassa, s'estrenarà arreu del món el proper 1 de novembre.A començaments d'aquest any els platós del Parc Audiovisual i l'antic edifici de l'Hospital del Tòrax van acollir durant quatre mesos bona part del rodatge (totes les escenes d'interiors) de la sèrie, protagonitzada per Adriana Ugarte, Eduardo Noriega i Javier Rey. A l'equip tècnic hi havia la terrassenca Mercè Paloma, que ha dissenyat el ...