Minyons intentaran una Mercè amb quatre gamma extra

Santi Palos

21.09.2019 | 04:00

Molt forts agafaran demà a les deu del matí el tren dels Catalans, els Minyons de Terrassa, per desplaçar-se fins a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Allà, a les dotze del migdia, a l'exhibició castellera de la Mercè, tenen la intenció d'ampliar gamma extra i estrenar el tres de nou amb folre i pilar, el nou de vuit i el cinc de nou amb folre, que aquest any encara no han fet, i a sobre acabar amb un pilar de vuit, que seria el quart ...