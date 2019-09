I aviat a l'Índia

21.09.2019 | 04:00

Després de l'estrena de demà a la seva ciutat, Mercedes Martín "la Canija" té contractats altres concerts de "Recomponiendo", a Sevilla, Còrdova, Ciutadella. Però la sorpresa que ens dóna és que, el pròxim gener, marxarà a l' Índia. I no de vacances o a viatjar. La intenció és passar-hi un mes, en una zona de gran tradició musical, per tal de conèixer i treballar amb músics locals, i també fer-hi concerts. La fusió de flamenc i música india la veu Martín com un territori per explorar que pot donar fruits molt interessants. "Sabem que a l'Índia hi ha molt respecte per la música, i una tradició molt antiga i profunda. No hi he estat mai i tinc moltes ganes de conèixer-la, d'aprendre. A veure què passa. Ja us ho explicaré".

Maribel Martín canta d'ençà que era una nena. La seva carrera professional la va començar a 19 anys amb D'Callaos. El 2016 va fer una gira internacional amb La Pegatina.