El Drac de Terrassa canvia aquest matí xumets per regals

S. P.

21.09.2019 | 04:00

Als nens petits els costa desprendre's del xumet, quan els arriba l'edat de deixar-lo. Per fer-los-hi més fàcil, el Drac de Terrassa va crear l'any 2015 la Diada del Xumet, en què, si li donen a la bèstia, reben a canvi un regal. També els altres nens, siguien més petits o més grans, tenen el seu regal només per assistir i participar en aquesta festa de cultura popular per a infants.La Diada del Xumet 2019 es farà avui, aquest any ...