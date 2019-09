La dansa i l'energia de Los Vivancos fa vibrar el Centre Cultural

Santi Palos

22.09.2019 | 01:24

Amb tots els espectadors aplaudint de peu dret, i els cinc Vivancos ballant de cap per avall, penjats pels peus d'uns trapezis, ha acabat aquesta tarda la primera funció a Terrassa de "Nacidos para bailar". Un espectacle de dansa absolutament original i potent, en les seves coreografies i també per les músiques i efectes de llum, fins i tot amb elements d'humor i de circ. Los Vivancos no han donat un moment de respir i han entusiasmat i contagiat de la seva energia un públic de totes les edats que omplia l'auditori del Centre Cultural. Gran triomf terrassenc de Los Vivancos