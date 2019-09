Una "travessada" pels senders de la Cerdanya

S. P.

20.09.2019 | 04:00

L' any 1987, Mateu Fusalba (1923-1991), soci del Centre Excursionista de Terrassa (CET), va començar a organitzar les "Petites Travessades Familiars". Un any després del seu traspàs, l'entitat les va recuperar -sense l'adjectiu de "petites"- i ara en fa una cada mes. La de setembre ha estat programada per aquest diumenge, i serà un itinerari de 9 km pels senders del municipi de Lles de Cerdanya.La ruta començarà a l'estació d'esquí del municipi, per agafar un sender fins al trencall del ...