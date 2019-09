El càsting per a la pròxima edició d'"OT" començarà el 7 d'octubre

20.09.2019 | 12:55

El càsting de la pròxima edició de "Operación Triunfo", el "talent show" musical que Gestmusic i TVE emeten des de Terrassa, arrencarà el 7 d'octubre a Barcelona i durant diverses setmanes recorrerà nou ciutats espanyoles. L'equip capitanejat per Noemí Galera visitarà Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, València, Palma de Mallorca, Màlaga, Sevilla, Bilbao, Santiago de Compostel·la i Madrid a la recerca de 16 nous talents.

Aquest any, i per primera vegada en la història del programa, la primera i segona fase del càsting es podran seguir en streaming a través del canal oficial de YouTube d'"Operación Triunfo". Els espectadors coneixeran en directe quins aspirants superen la fase prèvia al càsting final, que tindrà lloc a Barcelona i en el qual també s'oferiran continguts en directe a través de les xarxes socials del programa.

217 persones que van penjar les seves "covers" amb l'etiqueta #OTFest disposen d'un passi directe per a la primera fase del càsting, la qual cosa els permetrà estalviar-se la cua. Entre ells hi ha, com a mínim, una vallesana. Es tracta d'Amber Figueroa, de Rubí.