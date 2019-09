Ariel Vigo Quintet inaugura la nova temporada a la Jazz Cava

20.09.2019 | 13:02

Tot a punt per a una nova temporada a la Jazz Cava de Terrassa. El tret de sortida estarà a càrrec de Ariel Vigo Quintet que pujarà a l'escenari eldissabte, 5 d'octubre, a les 22.30 hores. La formació que lidera Ariel Vigo (saxo alt i soprano) està integrada per Paul Evans (trompeta), Mark Aanderud (pinao), Santiago Acevedo (contrabaix) i Nicolàs Correa, bateria. El cartell d'aquest mes d'octubre continuarà amb Roy's Quartet, The Changes, Agustí Mas Blues, Mireia Vidal Grup, Holger Scheidt Quartet's, Jazz Ensemble, Crazy Trio&Matthew Simon, Juan Galiardo Trio, The Miggty Onions i Ateena Carter & Groove Collective. Els concerts descrits aquí es fan dijous (jam session, gratuits) i divendres i dissabte.