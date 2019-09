19.09.2019 | 04:00

L'any passat, Raquel Piccolo va impartir un curs d'escriptura literària a Amics de les Arts. Fruit d'aquest curs són els dinou relats, escrits per Josep Anglada,Francesca Caballero,Juan Guillén, Gloria Martos, Rosa S. Cesari y Ramon Tuà que formen el llibre "Dones i no". Es presenta avui a les 7.30 de la tarda a l'Ateneu Terrassenc (c/ Sant Quirze, 2)..