Miki Núñez protagonitza el video i el disc de La Marató 2019

La televisió solidària

19.09.2019 | 13:05

El cantant terrassenc Miki Núñez és un dels protagonistes del vídeo de sensibilització de La Marató de TV3 i també del disc que aquest any tractarà de malalties rares i que té com a lema "Minories que fan una majoria". El músic Miki s'ha mostrat molt agraït per participar en aquest reportatge: "Des de ben petit, a casa, sempre hem mirat i trucat a La Marató. M'emociona molt i estic molt satisfet de formar-ne part aquest any".

És el tret de sortida de la campanya d'una nova edició que es celebrarà el 15 de desembre i que compta amb un petit reportatge protagonitzat per l'ex concursant egarenc d"Operación Triunfo" i representant de RTVE al festival d'Eurovisió.

El vídeo va ser presentat ahir dimecres per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la Fundació La Marató de TV3 i s'emetrà en més de 5.500 sessions informatives que s'organitzaran a centres educatius de secundària, centres cívics i biblioteques de Catalunya.