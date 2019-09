Rafel G.Bianchi actualitza Fortuny en l'obra guanyadora del Ricard Camí

Santi Palos

18.09.2019 | 04:00

Per la forma en què "adopta i re actualitza la idea de 'col·leccionar' art, tot rellegint una antiga obra de Fortuny, per crear una particular genealogia de creadors del context artístic català que sustenten la seva obra, en una pintura nítida i ben tramada", el jurat del 16è Premi BBVA de Pintura Ricard Camí va decidir atorgar-lo al pintor Rafael G. Bianchi, per la seva obra (grafit, pintura al guix i oli sobre tela) "El ...